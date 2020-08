Bewoners bezorgd over mogelijke komst coffeeshop op Oude Haagweg: ‘Waarom zijn zij niet geïnformeerd?’

Raadslid Janice Roopram gaat vragen stellen aan het stadsbestuur of er inderdaad een coffeeshop komt op de plek. Bewoners zijn bezorgd omdat de zaak vlakbij een voetbalkooi en speelterrein zou komen en omdat er veel ouderen in de omgeving wonen. Zij menen dat de Oude Haagweg geen geschikte locatie is om een coffeeshop te starten.



Roopram: ,,Heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden, is er een vergunning aangevraagd en waarom zijn de bewoners niet geïnformeerd? Het is onbegrijpelijk dat ik nu weer als gemeenteraadslid er tegenaan loop dat bewoners niet betrokken worden bij ‘plannen’ die de gemeente tot uitwerking wil brengen. Dus willen we graag weten hoe dit precies zit.”