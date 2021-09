Bewoners Bezuidenhout in de bres voor behoud voormalig ministerie: ‘Maak er monument van’

Dat zegt het bewonersplatform van het Bezuidenhout tegen het Haags college. De bewoners schrijven in een brief dat het voormalig ministerie ‘ernstig wordt bedreigd’ door de huidige plannen. Daarin wordt het pand uit 1990 tegen de vlakte gegooid om plaats te maken voor gebouwen tot 75 meter hoogte en twee woontorens tot 125 meter hoogte.

Oud-wethouder Norder over voormalig ministerie in Bezuidenhout: ‘Niet slopen, maar verbouwen’

Keuze

Het gebouw is al opgenomen in de gemeentelijke lijst van de honderd belangrijkste gebouwen van na 1965, aldus de bewonersgroep. Zij stelt in de brief de keuze: ‘simpelweg vernietigen waardoor het voor altijd uit de Haagse architectonische staalkaart verdwijnt of behoud voor de toekomst waarop Den Haag trots kan zijn.’ De bewoners pleiten overduidelijk voor dat laatste.