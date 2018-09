Bewoners Delft en Westland zijn meer betrokken dan Den Haag

Waar Noord-Overijssel dé vrijwilligersregio van het land is met ruim twee derde van de bewoners van 15 jaar en ouder die minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk doen, ligt dat percentage in Den Haag een stuk lager. In de stad achter de duinen doet slechts 44 procent van de inwoners minstens één keer per jaar aan vrijwilligerswerk. Daarmee is Den Haag – na Groot Rijnmond – één van de regio’s waar het minst aan deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid wordt gedaan. Zo doet 51,4 procent van Delft en Westland en 54,2 procent van Groot Amsterdam aan vrijwilligerswerk.