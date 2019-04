‘Bewoners Den Haag Zuidwest voelen zich vergeten en proberen de wijk te verlaten’

Wassenaar weet niet wie ingeënt is

7:02 De vaccinatiegraad in Wassenaar is een stuk lager dan in omliggende gemeenten. Dat komt waarschijnlijk omdat er veel expats in de gemeente wonen. Hun kinderen zijn volgens het consultatiebureau vaak wel ingeënt, maar dit wordt niet goed doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de cijfers over het percentage gevaccineerde inwoners bijhoudt.