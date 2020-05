Bewoners en winkeliers komen in opstand tegen verkamering: ‘Je krijgt enorm veel overlast’

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) maakte vorige maand bekend dat de gemeente geen omzetvergunningen meer geeft voor kamerbewoning in tien Haagse wijken. Dat is volgens hem nodig vanwege de druk in deze wijken op de schaarse goedkope woningvoorraad. In Den Haag wordt namelijk al een aantal jaar in hoog tempo ‘verkamerd’. Beleggers kopen goedkope woningen op, om deze vervolgens per kamer te verhuren. Het aantal kamerbewoningen van vier of meer personen is tussen 2018 en 2019 verdubbeld.