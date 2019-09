Bewoners en winkeliers Loosduinen zijn overlast van bierdrinkers spuugzat: Alcoholverbod in winkelcentrum

Vak Apart Werken als zeilmaker: Van een enorme waterzak tot een rugzak voor gasvervoer

19 september Over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag meesterzeilmaker Jan Moers (66). Zijn zeilmakerij werd vijf generaties geleden begonnen door een Delftse zadelmaker die naar het boterdorp verhuisde. ,,Dat was mijn overgrootvader. Zijn zoon, mijn opa, was ook nog zadelmaker maar tegen de tijd dat er meer auto's dan paarden kwamen, schakelde het bedrijf over op het maken van zeilen, tentdoek en autobekleding."