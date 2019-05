Bewoners geëvacueerd na brand op zolder in Herman Costerstraat

Column Songfesti­val van 2020 in Den Haag? Dat idee is wausâh dan waus

6:17 Het idee dat wij een kans maken om het Eurovisie Songfestival van 2020 in Den Haag te organiseren is wausâh dan waus. We hebben geeneens een zaal die groot genoeg is. Hoewel wethouder Richard de Mos zal beweren dat het zangfestijn makkelijk kan plaatsvinden in zalencentrum Opera aan de Fruitweg.