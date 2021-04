Bewoners IJsduikerstraat bellen politie voor krokodil in de sloot

Dragons' Den Investeren in stilgeval­len festival­bran­che? De Dragons durven het aan met deze start-up

5:35 De barman in je broekzak. Zo omschreef Dragons’ Den-deelnemer Daniel van Drunen zijn dienst die luistert naar de naam Airchip. In de laatste aflevering van het seizoen was te zien hoe hij en zijn compagnon Jan ten Kate op zoek gingen naar een investering van 200.000 euro. Ze overtuigden Won Yip en Nikkie Plessen om beiden 150.000 euro te investeren.