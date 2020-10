Bewoners in actie om waterspeeltuin te redden

Opa's Veldje aan de Tuinluststraat tegenover het plein van treinstation Voorburg ligt er nog maar een paar jaar en is een groot succes als speel- en ontmoetingsplaats van kinderen en ouders. De invulling ervan is destijds samen met de bewoners bedacht en met geld van de gemeente gerealiseerd. Een natuurspeeltuin met veel hout en water, waar je ook kan voetballen en andere sporten doen.

Die natuurspeeltuin wordt nu bedreigd door de plannen voor een snelle tramverbinding tussen Voorburg en de Binckhorst in Den Haag dat volop in ontwikkeling is als woongebied. Met spandoeken en de oproep zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de plannen wordt nu actie gevoerd door honderden Voorburgers.