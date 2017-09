Bewoners in actie tegen ‘te grote’ Galvanischool

Agnes Gomis woont al dertig jaar in de gezelligeGalvanistraat. ,,Pal tegenover de Galvanischool. Die toen nog relatief klein was. Jarenlang zaten er tussen de 250 en 300 leerlingen op school. Dat ging allemaal prima.’’

Tien jaar terug veranderde er iets in de straat. ,,Je merkte dat het ‘s morgens veel drukker werd met wegbrengende ouders. Ook speelden de leerlingen steeds vaker buiten. Inmiddels kan je eigenlijk wel stellen dat het op school non-stop speelkwartier is. Met alle geluidsoverlast van dien.’’ Volgens Gomis zitten er nu bijna 450 leerlingen op school. ,In een gebouw dat daar totaal niet op is berekend. Dat legt een enorme druk op de buurt.’’

Het gaat zo goed met de Galvanischool dat de gemeente graag ziet dat het gebouw wordt uitgebreid. Dat is tegen het zere been van de bewoners. ,,Als je ziet wat een gekkenhuis het nu al is, dan kan je wel uittekenen hoe het in de toekomst gaat. Nog meer verkeer. Nog meer geluid. Zeker omdat een groot deel van de leerlingen van buiten de wijk komt. Dat brengt dus sowieso al veel verkeer met zich mee.’’

Uitbreiding is ook helemaal niet nodig, betoogt Gomis. ,,In de directe omgeving van de school staan nog genoeg andere scholen. Waarvan op de meeste nog ruimte genoeg is. Volgens ons is daar niet goed naar gekeken.’’ Ruim 125 omwonenden van de school hebben bij de gemeente officieel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding.

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat het aantal leerlingen helemaal niet omhoog gaat. ,,De school zit nu te krap in de jas’’, zegt een woordvoerder. ,,De uitbreiding voorziet in vier extra leslokalen. Daarmee krijgt de school de lesruimte die past bij het huidige aantal leerlingen. Er is geen sprake van groei.’’ De gemeente verwacht dan ook geen toename van verkeers- en geluidsoverlast.

De suggestie dat leerlingen beter verspreid kunnen worden over andere scholen, neemt de gemeente niet over. ,,Het staat ouders vrij hun kind aan te melden voor een bepaalde school. Een vrije schoolkeuze is een groot goed.’’