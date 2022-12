Bewoners in Voorburg worden gewekt door explosie in de straat

Voor de bewoners van de Frederik van Eerdenstraat in Voorburg was het vannacht schrikken geblazen. Zij werden rond 3 uur gewekt door een explosie op straat die voor flinke schade zorgde aan een auto, twee fietsen en een portiek. Er raakte niemand gewond.

Rond tien voor drie hoorden omwonenden een harde klap. Toen ze naar buiten keken, zagen ze vuur. Een auto met daarnaast twee fietsen stonden in brand. Een portiek aan de andere zijde van de straat had eveneens vlam gevat waardoor meerdere ruiten sneuvelden.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur ook rap onder controle. Zij hoefden niet in actie te komen voor de brand bij het portiek, die was al uit zichzelf gedoofd. De politie zette daarna de omgeving af voor sporenonderzoek. Het lijkt erop dat er zwaar vuurwerk samen met een flesje met brandbare vloeistof op de motorkap bij de ruitenwissers is gelegd, meldt calamiteitenwebsite Regio15.

Gapend gat

Vermoedelijk is de klap zo hard geweest dat daardoor ook de ruiten sneuvelden en een deel van de brandbare vloeistof bij de portiek terecht is gekomen. In de auto is een groot gapend gat te zien en ook de twee fietsen zijn verwoest.

De politie heeft verklaringen opgenomen, sporen veiliggesteld en de beschikking over camerabeelden. Het onderzoek is in volle gang en gaat vandaag verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.