Bewoners Kraayenstein balen, licht gaat uit voor de vleermuizen: ‘Dit gaat onveilig gevoel geven’

,,Stuitend”, vindt bewoner Theo Hofman de beslissing om het licht uit te doen voor de vleermuizen, die nachtdieren zijn. ,,Dit is het pad wat mensen in mijn wijk veel gebruiken om hun honden uit te laten.”

Brief

Pas viel bij de buurtbewoners een brief van de gemeente op de mat over de herinrichting van Kraayenstein. Daarin staat dat alle lantaarnpalen in de buurt worden vervangen, stelt Hofman, die elders in de brief echter andere informatie las: ‘Sommige diersoorten zoals vleermuizen hebben donkere plekken nodig om in de stad te kunnen overleven. Het voetpad dat rond uw wijk loopt, grenst aan een ecologische verbindingszone. Daarom wordt bij de herinrichting de verlichting weggehaald.’