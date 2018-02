Bewoners met hoogwerker uit flat door brand bij Simonis

In beeldIn het restaurant van viszaak Simonis aan de Gedempte Gracht in Den Haag heeft vanmiddag een zeer grote brand gewoed. Straten in de wijde omgeving zijn afgezet in verband met gevaarlijke stoffen die ingeademd kunnen worden. De brand is inmiddels onder controle. Er is een omwonende naar het ziekenhuis gebracht.