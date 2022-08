Bewoners Midden-Delfland schaffen in regio relatief het vaakst een warmtepomp aan

In totaal zijn er via de subsidie 60.524 warmtepompen geïnstalleerd. Inwoners van Groningen hebben sinds 2016 in totaal het vaakst de subsidie gebruikt om een warmtepomp te installeren: 1.026 keer. Ook in de gemeenten Amsterdam (766), Leeuwarden (724), Almere (701) én Den Haag (657) gebeurde dat vaak, als het om absolute aantallen gaat.

Kijken we naar de regio Den Haag dan zijn de meeste gemeenten wel aardig op dreef. In Midden-Delfland gaat het om een aantal van 81 warmtepompen. Dat zijn er 10,3 per 1000 huishoudens. In Pijnacker-Nootdorp hebben veel inwoners ook al de overstap gemaakt: 178. Op 1000 huishoudens gaat het dan om een percentage van 8,2. Den Haag mag dan in absolute getallen koploper zijn, op hetzelfde aantal huishoudens zijn het er slechts 2,4. Ook Delft kent een wat lager percentage: in totaal 146 warmtepompen. Dat zijn er 2,5 op 1000 huishoudens.

Tekst gaat verder onder de kaart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het kabinet besloot eerder dit jaar dat hybride warmtepompen vanaf 2026 overal de standaard worden. Warmtepompen zijn een (gedeeltelijk) gasloos alternatief om woningen te verwarmen. Ook zijn ze duurzamer dan traditionele cv-ketels. Na 2026 is het de bedoeling dat mensen bij vervanging van hun cv-installaties overstappen op dit duurzamere alternatief.

Of dit ook gaat lukken, is nog de vraag. Volgens installatiebedrijf Feenstra, een van de grootste partijen op dit gebied, is er een grote wachtlijst. De wachttijden lopen al op tot meer dan een jaar en het bedrijf noemt de plannen van het kabinet ‘een enorme ambitie’.

Subsidie van minimaal 500 euro Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen particulieren al sinds 2016 warmtepompen installeren. Het gaat om een subsidie van minimaal 500 euro, maar afhankelijk van het type kunnen de vergoedingen oplopen tot de duizenden euro’s. Bij meer dan één op acht woningen waarin een warmtepomp geïnstalleerd is, is tussen 2016 en 2021 gebruikgemaakt van deze regeling, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overigens zijn niet alle woningen geschikt voor een warmtepomp. Zo stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) dat een huis bij voorbaat al goed geïsoleerd moet zijn, omdat een hybride warmtepomp bijvoorbeeld het water minder warm opstookt dan een cv-ketel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.