Bewoners Notenbuurt boos om scheldende bouwvakkers

Op het terrein aan de Oude Haagweg wordt al langere tijd gewerkt aan een appartementencomplex. Dit gaat echter niet altijd van een leien dakje: vooral tijdens het afgelopen Hemelvaartweekend, toen er een vervanger voor de uitvoerder aan de slag was, was de geluidsoverlast erg groot. Naast een snoeiharde radio op de vroege morgen, kampten de buurtbewoners met een bouwvakker die een constante stroom scheldwoorden over het bouwterrein liet schallen. Doordat de radio van de bouwvakkers zo hard stond, konden de buurtbewoners de medewerkers niet persoonlijk op het taalgebruik aanspreken.

De maat was vrijdag echter vol. In een open brief aan de medewerkers roept Olvers, die tevens voorzitter van Stichting Wijkberaad Notenbuurt is, de bouwvakkers op om zich meer als heren te gedragen: 'U woont hier niet, u bent een gast in onze buurt en we willen dat u zich ook zo gedraagt', schrijft Olvers in de brief, die ze in veelvoud aan de gesloten hekken van het bouwterrein heeft gehangen.