Bewoners Notenbuurt mogen in hun wijk blijven wonen, sloop gaat niet door

De sloop van bijna 300 huurwoningen in de Notenbuurt in Loosduinen gaat niet door. Tot opluchting van veel bewoners heeft woningcorporatie Staedion besloten om de huizen binnenkort op te knappen zodat deze weer zo’n 15 jaar mee kunnen. De bewoners kunnen hierdoor in de wijk blijven wonen.

Staedion had drie scenario’s voorgelegd aan de bewoners. De overgrote meerderheid koos voor een flinke opknapbeurt van de woningen. De andere varianten zouden leiden tot hogere huren en terugkeer in de wijk kon niet gegarandeerd kon worden.

Draagvlak

De Haagse Stadspartij, die tegen de sloop was, is blij met het besluit. ,,Staedion volgt de wens van meer dan 70 procent van de bewoners. Die hebben gekozen voor een beperkte renovatie, zodat iedereen in de wijk kan blijven wonen”, zegt raadslid Peter Bos.

Een woordvoerder van Staedion benadrukt dat van begin af aan is aangegeven dat er niets zou worden gedaan waar geen draagvlak voor was. ,,Het is een leuke buurt met een hoge cohesie. We snappen dat mensen daar niet weg willen. Wij hebben ook een maatschappelijke rol. Daarom hebben we gezegd: we volgen de lijn die de bewoners in meerderheid uitspreken.’’ Dit betekent wel dat sommige problemen in de woningen niet worden opgelost.

Bos beseft dat dit geen oplossing voor de zeer lange termijn is. ,,Maar de bewoners zijn tevreden en dat vind ik nu het belangrijkste.’’ De komende tijd kan volgens hem goed worden gebruikt om na te denken over verdergaande stappen, zoals het energieneutraal maken en het isoleren van de woningen. ,,Dit is een mooie buurt met een sterke sociale samenhang. Alle 294 sociale woningen blijven behouden en dat is in een tijd met een groot tekort aan betaalbare woningen grote winst.’’