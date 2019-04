Bewoners ontplofte woningen Jan van der Heijdenstraat hoeven belastingen tóch niet te betalen

Naast de ozb worden ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing over 2019 niet gerekend. Het zijn zogenaamde ‘tijdstipbelastingen’: de waarde van de heffing voor het komende jaar wordt op 1 januari bepaald. De explosie in de Jan van der Heijdenstraat was op 27 januari en dus zag het er voor de gedupeerden niet bepaald hoopvol uit, omdat de waarde al bepaald was.



Maar daar is de directeur der Gemeentebelastingen op teruggekomen na schriftelijke vragen van Groep de Mos naar aanleiding van berichtgeving in deze krant. ,,Naar de mening van deze directeur doet zich ten aanzien van de gesloopte woningen een dergelijk uitzonderlijke situatie voor en zullen voor deze woningen de aanslagen ozb, rioolheffing eigenaar en afvalstoffenheffing voor het jaar 2019 achterwege blijven”, laat burgemeester Krikke weten.



Bij de gasexplosie in januari werden de huizen van drie gezinnen totaal verwoest. De appartementen zijn inmiddels gesloopt.



