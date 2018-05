'Bewoners op straat door vertraging bouw woningen op Norfolkterrein'

Het project dat de naam 'Zuidduin' heeft gekregen is de eerste fase van De Zuid op het voormalige Norfolkterrein in Scheveningen. De appartementen hadden in oktober 2017 opgeleverd moeten worden. Die datum werd niet gehaald. Eerder dit jaar liep het project opnieuw vertraging op doordat de bouwers niet aan voldoende gekwalificeerde werklieden konden komen.



De oplevering van de resterende woningen lijkt nu verder weg dan ooit, want aannemer Van Wijnen heeft het project stilgelegd. Volgens Van Wijnen zou projectontwikkelaar MRP Development (MRPD) sinds eind 2017 niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. ,,We hebben sinds oktober geen betaling ontvangen. We voelen ons genoodzaakt om alle bouwactiviteiten te staken totdat MRPD aan zijn betalingsverplichtingen voldoet", aldus hoofd Marketing en Communicatie Anneke Lips.



MRPD wijst de beschuldigingen van de hand. ,,Wij hebben gewoon betaald. Er is bij ons geen betalingsonmacht", aldus directeur Bart Meijer. Hij belooft er alles aan te doen om kopers tegemoet te komen. ,,Als mensen door onze schuld schade hebben, nemen we daar volledige verantwoordelijkheid voor. Ik roep hen op om te laten zien hoe ze schade hebben opgelopen. Dan kijken wij per geval hoe we tot een oplossing kunnen komen."