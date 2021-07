Bewoners proberen keukenbrand te blussen en moeten naar ziekenhuis na inademen van rook

reageer Spanning bij clubs of ze dicht moeten vannacht: 'Ziet er niet rooskleu­rig uit’

9 juli Spanning achter de schermen van clubs in Den Haag of ze na middernacht open mogen blijven of - volgens het eerste uitgelekte nieuws uit de kabinetsvergadering - de deuren moeten sluiten onder druk van de oplopende coronabesmettingen. Bij Millers zit de directie vrijdagmiddag al in vergadering. Andere clubeigenaren wachten de persconferentie af.