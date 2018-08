Bewoners proberen komst KPN-mast in bos Wassenaar tegen te houden

Omwonenden van een in het Wassenaarse Harsbosje geplande KPN-antenne vinden dat er veel betere alternatieve locaties zijn voor de 40 meter hoge data-en telefoniemast, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

‘Landschappelijk gezien is het geen gezicht zo’n hoge mast in het bos langs de Schouwweg. Er zijn veel betere locaties, zoals op het dak of een parkeerplaats van het verzorgingshuis in het Van Ommerenpark,’ zei een tegenstander bij de Raad van State. Die behandelde de hoger beroepen van een dertiental omwonenden tegen de bouw(omgevings)vergunning voor een antennemast in het Harsbosje. Zij betwijfelen of de mast noodzakelijk is voor de benodigde dekking in het gebied.

Volgens de omwonenden zou er ook meer dan voldoende dekking zijn als provider KPN een paar lagere masten bijvoorbeeld op het dak van het Van Ommerencomplex plaats. Daar zouden veel minder mensen last van hebben, zei tegenstander J. Schretlen. 'De bewoners van het Van Ommerencomplex weten van niets. Die kijken straks pal tegen de 40 meter hoge mast in het Harsbosje aan. Als de mast op het dak komt of op de parkeerplaats naast het verzorgingshuis hebben ze er veel minder last van.’

Overigens ontkende Schretlen niet dat hij die hoge mast uiteraard liever niet in ‘zijn achtertuin’ heeft. In ieder geval hopen de tegenstanders dat de Raad van State het Wassenaarse gemeentebestuur terugfluit en dwingt serieus naar alternatieven te kijken.

Negatief advies

Zij kregen daarbij steun van H. Huissen van Kattendijke, voorzitter van de Stichting Rust en Vreugd, beheerder van het 70 hectare grote landgoed. Huissen van Kattendijke wil graag met KPN om de tafel om op het landgoed een betere, minder omstreden locatie te vinden, ‘want de Welstandscommissie gaf ook een negatief advies over de gekozen locatie.’

Opmerkelijk is wel dat de Stichting Rust en Vreugde een overeenkomst met KPN heeft gesloten over de plaatsing van de antennemast. Volgens Huissen van Kattendijke is dat door zijn voorganger gedaan en lijkt de de landgoedstichting er nu anders over te denken. Overigens wil KPN daar, als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, best praten over een alternatieve locatie, zo bleek tijdens de zitting. Toch zei de KPN-woordvoerder dat hij radiotechnisch gezien een grote voorkeur voor het Harsbosje, omdat die locatie betere dekking geeft en verder van de N44 ligt zodat er minder kans op storingen is met de masten langs de weg.

Ook de gemeente Wassenaar ziet niet veel in de aangedragen alternatieven. ‘Er is straks een belangrijk dekkingsprobleem als de T-Mobile zendmast bij het Rijnlands Lyceum weg gaat. Van een 40 hoge mast aan de Schouwweg kunnen ook andere providers, zoals T Mobile gebruik maken, het zogenaamde sitesharing. Dat kan niet met lagere masten, dan moet je er veel meer neer zetten. Bovendien levert een andere locatie ook bezwaren op. Ik denk niet dat de 200 bewoners van het Van Ommerenpark zonder meer akkoord gaan met masten op hun dak of op de parkeerplaats,’ aldus de raadsvrouw van Wassenaar. De Raad van State gaat uitzoeken of Wassenaar al dan niet terug moet naar de tekentafel. Uitspraak volgt binnen enkele weken.