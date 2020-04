Bewoners Renbaankwartier zijn ‘tientallen plassende, dronken overlastgevende Oost-Europeanen’ spuugzat

Ze plassen in portieken, stoken vuur bij de speeltuin, vallen voorbijgangers lastig en drinken in het openbaar. Buurtbewoners van het Renbaankwartier in Scheveningen zijn de overlast die de ‘tientallen Oost-Europeanen zonder vaste woon- of verblijfplaats’ veroorzaken spuugzat. De overlastgevers zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk in het Bella Vista en Andante hotel ondergebracht.

In een brandbrief die John (achternaam bekend bij de redactie) namens de groep bewoners van het Scheveningse Renbaankwartier stuurde aan stadsdeelwethouder Boudewijn Revis, vraagt hij om de groep over de leegstaande hotels in de binnenstad te verdelen. ‘Het is niet heel verrassend dat er geluiden opgaan in de buurt om zelf tot actie over te gaan. Mij is ter ore gekomen dat er een groep vaders wordt verzameld om zelf op te treden tegen deze gasten’, schrijft John.

De nieuwe tijdelijke bewoners zijn tijdelijk in de hotels ondergebracht om te voorkomen dat ze het coronavirus verspreiden op straat. ,,Goed dat ze de mensen opvangen”, licht John telefonisch toe. ,,Maar om zo'n grote groep bij elkaar in de buurt zo op te vangen is geen goed idee. Ieder normaal denkend mens had kunnen voorspellen dat deze groep overlast zou gaan veroorzaken.”

John ziet dat gemoederen in de omgeving steeds hoger oplopen door de overlast. ‘Ik voel weinig behoefte voor een slagveld voor de deur waar ik met mijn gezin woon’, schrijft hij in zijn brief. ,,Sinds vandaag is er een beveiliger neergezet bij de hotels. Een prima gebaar maar ik denk niet dat dit de oplossing is. De politie doet echt z'n best om het in goede banen te leiden, maar het zijn er gewoon te veel op één plek.”

