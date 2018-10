Bewoners rond Beresteinlaan lange tijd zonder water

Monteurs van Dunea zijn ter plekke om het lek in de hoofdleiding te repareren. De oorzaak van de breuk is onbekend. ,,We willen de huizen zo snel mogelijk weer aan het water krijgen”, zegt een woordvoerder. Volgens haar gaat het om een spontane breuk die niet voorkomen had kunnen worden.



Dunea beraadt zich nog op een mogelijk kookadvies. Dat houdt in dat het drinkwater dat bewoners gebruiken voor consumptie voor gebruik 3 minuten gekookt moet worden.



