Bewoners rond Koningin Emmakade zijn ‘terreur aan verkeersoverlast’ zat: ‘pak verkeershufters aan wethouder’

Mijn Tuin In de Roggeveen­straat delen ze niet alleen de oogst: ‘Ik heb in deze tuin zo veel mensen ontmoet en gesproken’

15:05 De Roggeveenstraat in Den Haag kwam drie jaar geleden in het nieuws toen bewoners hun huurwoningen voor de sloop redden door zelf een woningcoöperatie op te zetten, de huizen te kopen en ze vervolgens van zichzelf te huren. ,,Dat plan is ontstaan in deze gemeenschappelijke tuin”, zegt Hanno Megchelen.