Bewoners rond Malieveld doen oproep om overlast te voorkomen: ‘Weiger vergunning’

Mijn Allessie ‘Als ze een leugentje voor eigen bestwil wil vertellen dan vraagt ze dat aan mij, want zelf kan ze dat niet’

1 maart Op verzoek van haar zus deed Winnifred in ’96 mee aan een waterpolotoernooi. Daar dreef ze recht in de armen van Rolf Katte, eigenaar van Delftse Stadsbrouwerij De Koperen Kat. Niet in het water, maar op het feest achteraf. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Mijn Allessie.