Bewoners rond Plein trekken aan de bel: ‘We kunnen ‘s nachts vaak niet slapen van de herrie’

Vlaggen­mast staat nu vast in beton: regenboog­vlag blijft hopelijk wapperen

Opnieuw is zo ongeveer de bekendste vlaggenmast van Den Haag op zijn plek gezet. Dit keer hopelijk voor de laatste keer. De mast in het Haagse Huijgenspark staat op een speciale voet én in beton. Dat moet vandalen ervan weerhouden de regenboogvlag keer op keer te vernielen.

2 mei