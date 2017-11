Bewoners rond Wings-terrein tegen bouwplan: dit is ons enige stukje groen

Het plan voor woningbouw op de sportvelden van handbalvereniging Wings valt slecht in de wijk, zei inspreker Nancy van der Putten: ,,Dit veld is het enige stukje groen dat nog resteert. We worden misleid. Als dit bouwplan doorgaat is het gedaan met ons mooie uitzicht, dan kijken we tegen muren.'' Tientallen buurtbewoners kwamen naar het debat om hun onvrede kenbaar te maken.

Op de groenstrook in Loosduinen moeten na verhuizing van de sportclubs tientallen woningen komen. Hoogbouw (hoger dan 50 meter) is daarbij niet aan de orde, schreef wethouder Joris Wijsmuller (HSP, bouwen) in antwoorden op raadsvragen. Rond de velden van het Robert Stolzplantsoen staan nu wooncomplexen De Componist en De Operette. Politieke partijen delen de zorgen van bewoners. D66, de PvdA, VVD, het CDA, Groep de Mos, GroenLinks maar ook Wijsmullers eigen HSP zetten grote vraagtekens bij het plan. HSP-fractieleider Peter Bos: ,,Zo’n massaal gebouw lijkt me niet goed.'' ,,Dit moet een park worden'', zei raadslid Chris van der Helm. ,,We moeten dit niet zomaar bebouwen'', zei CDA'er Cees Pluimgraaff. De VVD komt met een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december. Vooralsnog lijkt een meerderheid van de politiek tègen het bouwplan.

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) erkende dat de communicatie met omwonenden niet perfect is verlopen, maar benadrukte dat er nog geen definitief voorstel ligt. ,,We zijn nog bezig met de puzzel: de Jeu de boules-baan moet absoluut terugkomen, de functie van buurthuis moet ook in het plan blijven, groene kwaliteit is belangrijk. Daarom gaan we opnieuw in gesprek met de bewoners om de volgende stappen toe te lichten.''