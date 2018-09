Bewoners Schilderswijk zijn geraakt door omstreden uitspraken van Blok

Blok verwees in zijn toespraak onder meer naar de Haagse wijk en Amsterdam-West. ,,Persoonlijk doet het mij wel wat'', zegt een van de jongens van het buurtpreventie team uit de Schilderswijk tegen KRO-Kruispunt. ,,Wij staan altijd klaar voor de wijk. We doen veel voor de Schilderswijk en organiseren veel. Als ik dat dan hoor dan denk ik; Ik heb al die dingen gedaan voor de wijk en voor mijzelf en dan word ik zo bedankt.''



Volgens Blok kan een multiculturele samenleving nooit goed functioneren, bleek uit opnames die televisieprogramma Zembla in handen heeft. ,,Er is geen enkel multicultureel land ter wereld waar mensen vreedzaam met elkaar leven'', zei hij in een besloten bijeenkomst. Ook zei hij dat Suriname een 'failed state' is met als oorzaak 'etnische opdeling.' Naar aanleiding van de uitspraken ging het televisieprogramma Kruispunt langs in de Schilderswijk om te peilen hoe de bewoners tegenover deze uitspraken staan.