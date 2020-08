Bewoners schrikken van joekel van een slang in keukenkastje, dierenambulance krijgt ’m niet te pakken

binnen&buiten Ida vindt het heerlijk in haar tuin in Wateringen: ‘Een plant zaaien en zien groeien blijft een wonder’

15:18 Ida Storm is graag bezig in haar tuin in Wateringen. Vooral zaaien en stekken vindt ze enig. We gingen bij haar langs voor de rubriek Binnen&Buiten. ,,Het is altijd weer een klein wonder als je iets zaait en je het vervolgens ziet groeien tot een prachtige plant.”