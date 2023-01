Bewoners schrikken wakker door flink kabaal: dronken automobilist rijdt voertuigen total loss

met videoEen dronken automobilist heeft voor een flinke ravage gezorgd in de Haagse wijk Transvaal. In totaal raakten zeven voertuigen beschadigd, waarvan drie auto's door een berger meegenomen moesten worden. De bestuurder is aangehouden door de politie.

De dollemansrit vond in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 02.15 uur plaats op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Meerdere bewoners hoorden een hoop kabaal vlakbij het Veluweplein, meldt calamiteitensite District8. Buiten zagen zij een flinke stofwolk.

Al snel werd duidelijk dat er een ongeluk had plaatsgevonden. Een automobilist was met een flinke snelheid tegen meerdere geparkeerde auto's gereden. Tot ieders verbazing kwam de bestuurder er zelf zonder kleerscheuren vanaf. Hij is kort onderzocht door het ambulancepersoneel, maar die zagen geen ernstige verwondingen.

Volledig scherm Een dronken automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag 15 januari voor een flinke ravage gezorgd op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. © District8

Ook de politie kwam ter plaatse. De automobilist werd onderworpen aan een blaastest. Hieruit werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Volgens getuigen was de man mogelijk ook onder invloed was van drugs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Opvallend was ook dat de betrokken auto was voorzien van stukjes gele tape op de kentekenplaat. Mogelijk wilde de bestuurder daarmee de parkeerbelasting ontduiken. In totaal raakten zeven voertuigen beschadigd. Voor drie zwaar beschadigde voertuigen moest er een berger komen.

Volledig scherm Drie auto's moesten meegenomen worden door een berger. © District8

