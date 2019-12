Bewoners schrikken zich kapot door explosie in Moerwijk

Haagse Har­ry-mok­ken houden graaiers buiten de deur

9:30 Haagse cabaretier Sjaak Bral zet de bekendste Hagenees weer even in de spotlights: hij komt nu met meer spullen waar Haagse Harry op schittert. Het Haagse icoon staat al enkele jaren prominent te stralen op de Grote Markt in Den Haag en ook zijn er enkele duizenden beeldjes van de lokale anti-held verspreid. Dat assortiment wordt door Bral verder uitgebreid.