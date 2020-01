Bewoners studentenflat slachtoffer van gewapende overval

Informatie­bord met tijden van vertrekken­de treinen maakt comeback op Den haag Centraal

6 januari Een vertrouwd maar verdwenen beeld is vandaag teruggekeerd op station Den Haag Centraal: het informatiebord met tijden van vertrekkende treinen. Jarenlang dachten de Nederlandse Spoorwegen dat reizigers genoeg hadden aan de NS- en ov-apps op hun mobiele telefoon. Met de verbouwing van station Den Haag Centraal verdween ook het vertrouwde ‘ratelbord’ waarop informatie werd gegeven over vertrekkende treinen, om plaats te maken voor lucratieve lichtreclame. Maar volgens reizigers was het tijd voor een comeback.