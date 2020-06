Bewoners Transvaal pikken afval op straat niet meer: ‘We gaan de vuilniszakken voor het stadhuis dumpen’

De afvalproblematiek in Transvaal is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen. In de wijk zijn veel (tijdelijke) Oost-Europese arbeidsmigranten n eergestreken , die vaak hun vuil en huisraad naast de ondergrondse containers zetten. Omdat meeuwen en ratten de zakken openscheuren, is er elke dag veel viezigheid op straat.

Vuilnisbelt

Bewoner Ali Imami is, net als veel van zijn buren, wanhopig. ,,Het is niet meer vol te houden in deze wijk. Overal ligt rotzooi en viezigheid. Veel van die arbeidsmigranten wonen met teveel mensen in een huis en gooien de vuilniszakken gewoon naast de containers. Het is alsof je in één grote vuilnisbelt woont. Veel mensen die ik ken, zijn vanwege dit probleem verhuisd. En ik overweeg zelf ook om hier weg te gaan.’’