Bewoners Transvaal zitten al dagen bibberend thuis: ‘Niemand wil ons helpen’

Arnaud en zijn ernstig zieke vrouw zitten al weken in de kou: ‘We krijgen pas eind oktober warmte geleverd’

10 september Arnaud van der Veere in Den Haag is radeloos. Zijn vrouw is ernstig ziek, maar in huis is het ijskoud. De verwarming kan namelijk pas eind oktober aan. Het collectief warmtenet waar hij verplicht gebruik van moet maken, biedt maar een half jaar verwarming aan. Ondertussen betaalt hij zich blauw aan de energierekening. Hij pikt het niet meer. ,,Maar we vechten tegen een geest.’’