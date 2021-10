Bewoners van Cannenburglaan midden in de nacht op straat vanwege scooterbrand

Gezin Shahin wil weg uit woning: ‘We vinden racisti­sche briefjes in de tuin: Moslims, rot op!’

27 oktober Twee jaar geleden haalde Abdelhamid Shahin zijn gezin vanuit Egypte naar Nederland. Maar rustig wonen, dat doet het zestal niet in de krappe tweekamerwoning in Delft. ,,We vinden racistische briefjes in de tuin, mijn vrouw durft nauwelijks naar buiten.”