Bewoners van flat mogen niet meer op hun balkon

Eis: cel voor vrouw die scootmobiel als jathulp gebruikte

15:05 Nachthemden, sportbh’s, oorbellen, pillen, alles verdween zonder te betalen in de scootmobiel van de Haagse Wilhelmina D. (57). De winkeldievegge sloeg minstens twintig maal toe, bijna alle keren in haar woonplaats. De vrouw wordt verpleegd in Dorestad (Parnassia) en is in de war. Toch eiste het Openbaar Ministerie 50 dagen cel tegen haar.