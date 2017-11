Bewoners van Kraayenstein krijgen toch inspraak in plannen wijk

Kern­ramp­ta­blet­ten wat later in de bus

16:24 De jodiumtabletten die de overheid verspreidt onder mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, waaronder in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer, vallen wat later in de brievenbus. Er is iets misgegaan bij het bedrijf dat de pakketjes verstuurt.