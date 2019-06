Bewoners van woonwagens hadden in 2018 niets te vrezen van de Haagse Pandbrigade

Video Bewoners, hond en konijn snel uit woning na brand

11:32 In een woning aan de Karel Doormanlaan in Rijswijk is vannacht brand uitgebroken. De bewoners wisten snel, met hun hond en konijn, het huis te verlaten. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht in verband met rookinhallatie, meldt District8.