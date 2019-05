Bewoners verzetten zich tegen sloop van schoolgebouw De Populier

video Gevonden vrouw in Schevening­se Bosjes mogelijk door geweld om het leven gekomen

10:24 Het lichaam dat gistermiddag op het Galgenpad in de Scheveningse Bosjes werd aangetroffen, is van een 56-jarige vrouw uit Den Haag. Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt. De vrouw is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Ze kwam vaker in het gebied om haar hond uit te laten.