Bewoners via balkon uit woning gered bij brand in portiekflat

Video Simonis is blij: 'Weer lekker in ons winkeltje'

9:05 De winkel van vishandel Simonis in de Markthof in het centrum van Den Haag is weer open. En daar is de familie maar wat blij mee. ,,We hebben nu een hele tijd vanuit een verkoopcontainer moeten werken'', zegt Jordy Simonis. ,,Maar lekker in het winkeltje is toch veel beter. Alles is weer nieuw en fris.''