Bewoners vinden ruzie om Berlagehuis bedreigend

De twee spreken namens ongeveer 30 omwonenden, zeggen zij. Allen hebben zorgen over de toekomst van het Berlagehuis. ,,Veel mensen in de buurt maken zich zorgen over de transformatie.’’



Swaving zit gigantisch in over de nieuwe looks van het Berlagehuis dat al zo’n vijftien jaar grotendeels leegstaat. Op het gebouw komen twee nieuwe verdiepingen voor penthouses. De gevels krijgen tientallen balkons. Buren verliezen daardoor veel privacy in hun tuin. ,,En de kunstwereld vind het gruwelijk wat er gaat gebeuren. We zijn niet mordicus tegen een nieuwe bestemming, maar dit gaat om een iconisch gebouw’’, aldus Swaving. ,,We vinden de bedachte transformatie een teloorgang. De uitstraling van een monument met briljante architectuur wordt aangetast.”



De Welstandscommissie heeft volgens hen groen licht gegeven. Maar een laag erbij in plaats van twee is volgens de buurt écht voldoende. Grote zorgen zijn er ook over parkeerproblemen en verkeersoverlast door de komst van nieuwe bewoners. De gemeente wordt passiviteit verweten. ,,Er zijn al veel brieven gestuurd. Maar wij hebben nooit iets terug gehoord.’’



