Bewoners Voltastraat vreesden voor hun huizen: ‘Ik schrok me rot door die keiharde knal’

Hij had in eerste instantie nog niet eens in de gaten dat de aanbouw van de buren in de hens stond, tot zijn vrouw thuiskwam en de brandweer even later zijn deur intrapte om hem en zijn vrouw uit de woning te halen. ,,En toen ik die enorme knal hoorde, dacht ik wel even: ik weet niet of mijn eigen huis het gaat redden”, zegt hij aan het einde van de middag als de vlammen inmiddels geblust zijn. ,,Ik heb ook wel wat schade en wij kunnen vannacht ook niet in onze slaapkamer slapen, maar het had bij ons veel erger kunnen zijn.”



Waasdorp, die al 28 jaar in de Voltastraat woont, een zijstraat van de Groot Hertoginnelaan, had eerder die dag twee mannen op het dak gezien die aan het klussen waren, onder meer met behulp van een gasbrander. ,,Oekraïners, ze spreken geen woord Nederlands”, weet hij. ,,Ik denk niet dat het vaklui zijn, want ze werken een beetje slordig. Ze zijn blijkbaar niet zorgvuldig genoeg geweest. Eén is licht gewond geraakt en is behandeld met water en een natte doek.”