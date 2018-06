Bewoners vragen aandacht voor 'smerigste container van Den Haag'

Smerige matrassen, bouwafval en opengereten vuilniszakken: de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de Vinkensteynstraat en de Noorderbeekdwarsstraat in het Haagse Valkenboskwartier lijkt al jaren op een dumpplaats. Voor de bewoners is de maat nu vol.

,,Laat ik vooropstellen dat we blij zijn met de ondergrondse container '', zegt Rudi Buis, één van de omwonenden. ,,Voorheen deden de meeuwen zich tegoed aan de inhoud van de vuilniszakken op straat. Maar nu lijkt de afvalverzamelplaats een soort dumpplaats, waar 's avonds laat bestelbusjes aan komen rijden en bouwafval en smerige matrassen worden gedropt.''



,,We hebben al talloze malen naar de gemeente gebeld en gemaild vanwege de overlast. Maar zelfs het ophangen van eigen camera's biedt geen soelaas. Als we bellen dat er weer eens rotzooi op straat ligt, komt de reinigingsdienst het netjes ophalen. Maar het afval blijft zich opstapelen. Het probleem moet nu eens bij de wortel worden aangepakt,'' meent Buis.

'Stop de puinhoop!'

,,De gemeente heeft in het verleden al eens een inventarisatie gemaakt en de verzamelplaats staat in de top 5 van meeste vervuilde afvalplekken in de stad'', weet Buis. In een uiterste poging om aandacht te vragen voor de volgens hem 'smerigste afvalcontainer van de stad', én afvalbrengers te wijzen op het netjes weggooien van afval, zijn Buis en buurtgenoten een posteractie gestart: 'Stop de puinhoop!'



Buis noemt nog een voorbeeld: ,,We hebben dit jaar al twee keer een warmere periode gehad. Als iemand op vrijdag een te groot voorwerp in de container gooit, blijft de klep hangen en is de container het hele weekend niet te gebruiken. Je kunt je voorstellen dat dit voor veel stankoverlast heeft gezorgd.''

Posters op de ramen

Volledig scherm De boodschap van de poster: 'Stop de puinhoop!' © Stop de puinhoop! Kinderen uit de buurt hebben de afgelopen week bij iedereen aangebeld met het verzoek de posters, waarop in vier talen op de overlast wordt gewezen, op het raam te plakken. ,,Daar is massaal gehoor aan gegeven'', vertelt Buis. ,,Er komen sindsdien veel verzoeken binnen van bewoners uit omliggende straten, die de poster ook willen gebruiken. Inmiddels hangen de posters bijvoorbeeld ook op de Loosduinseweg en Beeklaan achter de ramen.''



Buis voegt daaraan toe: ,,De rekening voor de posters sturen we naar de gemeente. Kunnen de ambtenaren via de foto’s op het stadhuis ook zien wat al dat smerige afval teweegbrengt.''



De buurtbewoners hopen dat het nieuwe college van b en w werk gaat maken van de vuilnisoverlast. ,,Misschien is er een geschiktere locatie, misschien moet er meer verlichting komen. Extra handhaving is sowieso een goed idee'', meent Buis.

'Bijplaatsingenhotspot'