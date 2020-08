Bewoners Vruchtenbuurt vechten tegen de kettingzaag die hun bomen bedreigd

Drie mannen met zwarte mondkapjes op overvallen 74-jarige man in zijn eigen woning

13:10 Een 74-jarige man is gistermiddag in zijn eigen woning aan de Loosduinsekade in Den Haag overvallen door drie jonge mannen met zwarte mondkapjes op. De politie zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen, van de daders is nog geen enkel spoor.