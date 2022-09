Bewoners Weigeliaplein strijdbaar: ‘Ook dit buurtje is het redden waard!’

Gedane zaken Nederland ving tienduizen­den Oostenrijk­se kinderen op na de Eerste Wereldoor­log: ‘Ze was zo bang’

Na de Eerste Wereldoorlog heeft Nederland 65.000 kinderen uit Wenen opgevangen, velen kwamen terecht bij Haagse gastouders. Deze vergeten geschiedenis gaat opnieuw leven in de debuutroman ‘Zand in mijn ogen’ van de Haagse Jacqueline van Zwieteren. Haar oma was een van de bleekneusjes uit Oostenrijk die hier is gebleven.

