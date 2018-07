Bewoners Zeeheldenkwartier verzetten zich tegen bouw nieuwe appartementen

,,We voelen ons om de tuin geleid en willen geen kolossaal gebouw waar auto's in en uit rijden. Het is onbegrijpelijk dat de welstands- en monumentencommissie de cultuurhistorische waarden van de villa met tuin niet beschermt", zegt hij, ,,en dat ze niet door hadden dat het om eendeelvergunning ging. Eerst sloopt de vastgoedbeheerder de aanbouw en dan dienen ze een vervolgplan in. Stap voor stap te werk gaan is officieel niet toegestaan.''



De vastgoedbeheerder heeft inmiddels de tweede fase in gang gezet. De aanvraag voor het kappen van negen bomen, de aanleg van een parkeergarage en de bouw van tien appartementen ligt bij het gemeente informatie centrum ter inzage.