Bewoners zijn smerige parkeerplaats zat en zetten volle vuilniszakken voor deur eigenaar

Iedere avond is het weer raak. Zwervers slapen er in het schuurtje. Jongeren chillen in auto’s met ronkende motoren. Het voormalige Azivo-gebouw langs de Oude Haagweg in Den Haag is al jarenlang verlaten, maar het parkeerterrein is dat allerminst. Op zich vinden de bewoners dat nog niet zo erg. Maar de rommel die vervolgens op het terrein wordt achtergelaten is gigantisch.