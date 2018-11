Bewoners zijn vocht in kelders zat

,,We hebben honderden klachten. Over kruipruimtes, kelders, opkruipend vocht in muren, maar ook over rottende paddestoelen en schimmels’’, zegt Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout. Naast gezinnen hebben ook ondernemers schade. Zo hebben veel winkeliers aan de Theresiastraat een laag water in hun kelders.



,,We gaan dinsdag praten met vertegenwoordigers uit de wijk en er actief bovenop zitten. Om een vuist te maken richting de politiek: ‘en nu potverdomme wordt het tijd voor goed beleid’.’’



De gemeente hield gisteren een commissievergadering in het stadhuis over problemen als gevolg van de hoge grondwaterstand. Die nemen toe als de riolering in een straat door de gemeente wordt vervangen.

Deskundigheid

Arie van Vlies van de Adviesgroep Wateroverlast stelde dat de gemeente werkt aan goede richtlijnen. Voor burgers met schade komt volgend jaar een effectief stappenplan beschikbaar, zei hij.



Mensen die hun kelders waterdicht maken kunnen volgens hem verder in problemen komen door in zee te gaan met een lokale aannemer. ,,De bestrijding van vocht vergt gespecialiseerde deskundigheid. Vandaar dat we adviezen gaan geven om te voorkomen dat mensen kosten maken voor werk dat niet het gewenste resultaat geeft.’’

Kolder