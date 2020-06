Bewoners zitten weken in lijkengeur: ‘Ik heb het gevoel dat ik mijn buurman inademde’

Toenemende droogte baart zorgen: ‘Pas op in parken en duinen met peukjes en barbecue’

18:42 De toenemende droogte zorgt in Den Haag overal voor dorre grasvelden en gele bermen. Bomen en struiken laten eerder hun bladeren vallen. Toch is de situatie in de stad (nog) niet nijpend, omdat er genoeg water in de grond zit. De gemeente roept wel op tot waakzaamheid in parken en duinen, waar bij zonnig weer een sigarettenpeuk vervelende gevolgen kan hebben.