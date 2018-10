Bewonerstour door 'de meest gesegregeerde stad van Nederland'

Hoe kwam u op het idee?



,,We borduren hiermee voort op een bewonerstour die al drie jaar in de Schilderswijk bestaat. Met nu ook weer een forse inbreng van de bewoners, die bijvoorbeeld een ondernemer aandragen die een bezoek waard is of die deelnemers na afloop enthousiast maken om in de te bezoeken wijk uit eten te gaan. Zodat ze andere kanten van hun stad leren kennen.’’



Want daar schort het aan in deze stad?



,,Den Haag wordt niet voor niets de meest gesegregeerde stad van Nederland genoemd. Wij willen de onzichtbare muren tussen de diverse internationale wijken in de stad doorbreken.’’



U lijkt bewust de term ‘multiculti’ te vermijden.



,,Dat is zo stigmatiserend. Het gaat dan altijd meteen over normen en waarden. Waarbij arbeidsmigranten in de Schilderswijk staan tegenover expats in het Benoordenhout.’’