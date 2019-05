Bewust het sinterklaasfeest saboteren; dat zet kwaad bloed en kwaad bloed krijg je niet snel afgekoeld

Dat pepernoten ieder jaar vroeger in de schappen liggen (tegenwoordig al na moederdag) is mij een doorn in het oog. Dat we nu ook steeds vroeger over die schoorsteenknaap beginnen te zeiken is een doorn in mijn andere oog. De werkbespreking op het IJspaleis over de intocht van de Haagse Sinterklaas sneuvelde, nog voor ‘ie begon. De (verse) pepernoten konden de kast weer in.



‘Piet moet verkleuren’, luidt de wens van velen. Ik denk eerlijk gezegd dat diep in z’n hart niemand er wakker van ligt als je pietjes gaat aanbieden in alle mogelijke kleuren. Dus ja, ook zwart. Je kan een kleur niet verbieden. Toch eisen anti-Piet activisten nu dat burgemeesters voortaan wegblijven van de intocht. Om een signaal af te geven. Dat doen ze inderdaad. Ze geven het signaal om weer eens een ouderwetse vuurpot met pek op te stoken en wat veren te plukken waarmee wordt opgerukt naar de residentie van des burgers meester.